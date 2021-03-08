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شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود
وفق أساليب حديثة ومتطورة

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود

2021/03/08
الساعة 9:50 صباحًا
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شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود
المواطن- مكة المكرمة

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة، وذلك بتوجيه من الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس.

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود - المواطن

أعلى معايير الدقة والجودة

وأوضحت الرئاسة أنه قام بتنفيذ أعمال الصيانة فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، حيث اتخذ الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

أفضل المواد بالمواصفات العالمية

وأبانت أنها استخدمت أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، حيث تولي الحكومة الرشيدة المسجد الحرام والمسجد النبوي جلّ العناية والاهتمام.

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة الدورية لـ الحجر الأسود - المواطن


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