شاب يجري 9 عمليات تجميل بعد التنمر عليه في مقابلة عمل !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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غير شاب فيتنامي شكله كليةً بعد أن تم التنمر عليه والسخرية من شكله خلال مقابلة عمل، وعلى ذلك اتخذ قرارًا بتغيير مظهره بإجراء جراحات تجميلية وصل عددها إلى 9 عمليات بمبلغ تجاوز 17 ألف دولار.

وحظي الشاب الذي يُعرف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم قوين باهتمام كبير من المتابعين، بعد نشره صورا سابقة لشكله.

قبل وبعد عمليات التجميل

وبالنظر إلى الاختلاف الكبير في الصور يبدو قوين وكأنه شخص مختلف تمامًا، من شكل وجهه إلى عينيه وأنفه، وقال الشاب العشريني الذي يعمل حاليًا في فنون المكياج، إنه أنفق ما يقدر بنحو 400 مليون دونغ (17400 دولار) على 9 عمليات تجميل كبرى.

وكان من ضمن عمليات التجميل: تجميل الأنف وزراعة الذقن وبشرة البورسلين لتبييض نفسه، وإعادة تشكيل الشفاه وجراحة الجفن المزدوج، وزراعة الشفاه.

التنمر سبب اتخاذ القرار

وفي حديثه عن سبب قيامه بالجراحة التجميلية، ادعى كوين أن مظهره السابق جعل من الصعب عليه الحصول على وظيفة، حيث تعرض لـ التنمر كثيرا، وبعد أن سخر منه أحد أصحاب العمل أثناء مقابلة، قرر أن الوقت قد حان للقيام بالتغيير، بحسب ما أوضح الشاب في مقتطفات الفيديو التي ينشرها عبر حسابه على TikTok.

وبما أن عائلته ليست ميسورة الحال، كان عليه أن يمول عمليات التجميل من مدخراته الخاصة، وقال: في المرة الأولى التي عدت فيها إلى المنزل بعد الجراحة التجميلية، لم يتعرف علي والداي، كنت أتوقع ذلك، لكنني ما زلت لا أستطيع كبح دموعي.

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