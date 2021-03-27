شاهد .. رد مفاجئ من محمد نور لمشجع قال له: أنت أسطورة !

المواطن - محمد سمعه

رد محمد نور، نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق، بصورة غير متوقعة على مشجع وصفه بالأسطورة.

وقال المشجع لـ نور من خلال مقطع فيديو متداول: “أبو نوران أنت دائمًا تقنعني، والله أنت أسطورة”.

ليرد نور قائلًا: “أنا مو أسطورة”.

سر عشق جماهير الاتحاد لـ محمد نور:

وسبق لـ جماهير الاتحاد أن تغزلت في محمد نور ووصفته بالأسطورة، كما تحدثت عن غيرته على النادي، وكيف كان يُقاتل ليحقق النتائج الإيجابية لمصلحة الفريق الاتحادي في جيل قوي ساهم في فوز الاتحاد بلقبين في دوري أبطال آسيا في عامي 2004 و2005 على التوالي.

نور يطمح في رئاسة العميد:

وفي وقت سابق، أكد الأسطورة نور أنه يسعى ليكون رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أسعد جماهير العميد التي دعمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد نور على أنه يمكن أن يتولى منصبًا إداريًّا في نادي الاتحاد، مشيرًا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أنه يطمح في أن يكون رئيسًا، وأضاف: “ممكن أكون رئيسًا بعد عام ونصف”.

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