شاهد.. طفلة مصابة بـ متلازمة داون تلهم شركة ألعاب كبرى

المواطن- متابعة

ابتكرت شركة ألعاب في إيرلندا تُسمى لوتي دولاس دمية جديدة مستوحاة من طفلة مصابة بمتلازمة دوان تبلغ من العمر 6 أعوام، أطلقت عليها اسم روزي بو وهي تشبه الطفلة روزي بارنيت التي تعيش في مقاطعة ويلتشير، جنوبي بريطانيا.

قصة الطفلة تصدرت صحف العالم

وقررت الشركة الإيرلندية صناعة الدمية روزي بعدما احتلت قصة الطفلة الصغيرة عناوين الصحف العام الماضي، ذلك أن والدها جايسون بنى مسرحًا للأطفال خصصه لابنته في حديقة المنزل، بسبب إغلاق كورونا.

وأعرب والد روزي عن سعادته، لأنه أصبح بوسع عائلته أن تساعد في رفع مستوى الوعي حول متلازمة داون، مضيفًا أنه من الجميل للغاية أن يتمكن الأطفال من رؤية دمية تشبههم.

سعر الدمية الجديدة ومواصفاتها

ويبلغ ثمن الدمية الجديدة 30 دولارًا، ويمكن طلبها من موقع الشركة، التي قالت إن دولارًا من ثمن الدمية يذهب لصالح مؤسسة خيرية تُعنى بمتلازمة داون.

وتتميز اللعبة الجديدة بجوارب غريبة الشكل وأحذية داعمة تساعد على المشي.

ويُذكر أن أمس صادف يوم الاحتفال العالمي لمتلازمة داون حيث يوافق 21 مارس من كل عام.

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