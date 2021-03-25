شاهد .. مفاجأة سارة من سلمان الفرج لـ جماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

زف اللاعب سلمان الفرج قائد نادي الهلال، خبرًا سارًا لعشاق الأزرق، وذلك بعد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة في مباراة السوبر السعودي.

ونشر الفرج مقطع فيديو له عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: ” أبشركم خلاص ما في عكاز”.

سلمان الفرج يكشف آخر مستجدات إصابته

وكان الفرج كشف في تصريحات لـ المركز الإعلامي لنادي الهلال آخر مستجدات إصابته قائلًا: “بعد العودة من قطر أخذت راحة لمدة يومين، أو ثلاثة أيام، لأن المشي كان صعبًا عليّ، وقمت بعد ذلك بأداء تدريبات في صالة الحديد وأداء بعض تدريبات العلاج الطبيعي”.

وأضاف الفرج: “بأن الجبيرة والعكاز سأتخلى عنهما بعد 6 أسابيع، الآن باقٍ لي أسبوع ونصف حتى أتخلى عنهما بصورة نهائية، ثم أعود للمشي والتدريبات”.

يذكر أن سلمان الفرج، كان غادر لقاء النصر في بطولة السوبر السعودي متأثرًا بإصابة تعرض لها في قدمه اليمنى بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر.

الفرج يُتوج بالثنائية المحلية بالموسم الماضي

وتُوج الفرج مع الهلال بالموسم الماضي بلقبي دوري المحترفين وكأس الملك، تحت قيادة المدرب الروماني السابق للزعيم، رازفان لوشيسكو.

وغاب الفرج عن قائمة المنتخب السعودي لـ مباراتي الكويت وفلسطين بسبب الإصابة، حيث يستعد الأخضر مساء اليوم لمواجهة الكويت وديًا على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

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