شبح الإقالة يُطارد بيرلو

المواطن - مروة نبيل

أصبح أندريا بيرلو مهددًا بالإقالة من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي قبل نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

بيرلو مهدد بالإقالة

وأشارت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إلى أن إدارة يوفنتوس لا تفكر في إقالة بيرلو قبل نهاية الموسم، إلا إذا تفاقم الوضع السيئ للفريق خلال منافسات الدوري الإيطالي.

وتابعت: “خطة إدارة يوفنتوس في هذه الحالة تتجه لتعيين إيجور تيودور، مساعد بيرلو، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي”، وأضافت: “تيودور لم يعد على علاقة جيدة مع أندريا أو روبرتو بارونيو أحد أعضاء الجهاز الفني ليوفنتوس”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “إذا تأجلت إقالة بيرلو إلى الصيف، فإن يوفنتوس لن يستطيع التعاقد مع مدرب كبير مثل يورجن كلوب “ليفربول” أو بيب غوارديولا “مانشستر سيتي” لأسباب مالية”.

البدلاء المحتلمون لقيادة يوفنتوس

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا”، أن البدلاء المحتملين في يوفنتوس، هم؛ المدير الفني لفريق أتالانتا، جيان بييرو جاسبريني، ولوتشيانو سباليتي “المدرب السابق لإنتر وروما”، ومدرب لاتسيو، سيموني إنزاجي.

وأكد أن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، لا يزال في الحسابات، لكن علاقته السيئة مع بافل نيدفيد نائب الرئيس وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي قد تمنع عودته إلى السيدة العجوز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام بورتو البرتغالي، كما تراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

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