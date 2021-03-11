شبح الهبوط يُطارد العين بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي العين إهدار النقاط، وذلك بعد أن سقط بفخ التعادل ضد القادسية في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس الأربعاء.

وخلال آخر جولتين، فشل أبناء المدرب الإسباني بابلو ماشيين في الحفاظ على تقدمهم، ليعود الفريق المنافس أمامهم في النتيجة، وينتهي اللقاء بالتعادل.

وكان فريق المدرب ماشيين، متقدمًا أمام الفيصلي بالجولة الـ22، ثم انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وحتى رغم التقدم أمام القادسية بنتيجة 3/ 2 قبل حلول الدقيقة الـ93، فشل الفريق في الفوز من أجل تحسين مركزه، خاصة أنه يتواجد بالمركز الـ16 والأخير برصيد 17 نقطة، وبينه وبين المركز الـ13، وهو مركز أمان بعيدًا عن الهبوط 11 نقطة.

وبسبب النتائج المخيبة لـ فريق العين، فإن الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى مع نادي ضمك، رغم أن الفرص لكلا الفريقين لا تزال قائمة.

أحداث مباراة القادسية والعين:

وفي مباراة القادسية، كان فريق المدرب ماشيين، تمكن من إحراز الهدف الأول له في المباراة، عبر اللاعب حسين حلواني، حيث نجح حلواني في إحراز الهدف الأول لأبناء المدرب بابلو ماشيين بالدقيقة الـ32 مستغلًّا تمركز دفاع القادسية الخاطئ؛ مما جعل الحارس فيصل مسرحي عاجزًا عن رؤية الكرة.

ولم يتأخر القادسية، حيث تمكن عبر اللاعب ليك جيمس في إحراز هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة الـ36 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب حمد اليامي.

وعرف الشوط الثاني إثارة بين الفريقين، حيث تمكن العين من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب جيترسون بالدقيقة الـ73 من ركلة جزاء، ثم تعادل بعدها فارس الشرقية بالدقيقة الـ76 عبر اللاعب ليك جيمس بطريقة جميلة.

القادسية يعود باللحظات الأخيرة:

ولم يستسلم، فريق العين ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب أمادو موتاري الذي راوغ الواكد حارس مرمى فارس الشرقية ووضع الكرة برأسه في الشباك الخالية، بعدما انفرد بشباك الفريق القدساوي وذلك بالدقيقة الـ80.

وأضاف المدغشقري كاروليس أندريا هدف التعادل الثالث لـ القادسية من تصويبة مخادعة.

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