شركة أدوية متهمة بالقتل غير العمد بسبب حبوب قاتلة

المواطن- متابعة

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، شركة أدوية عملاقة بتهمة الاحتيال المشدد والقتل غير العمد وذلك بسبب منتجها من الحبوب التي تعمل على إنقاص الوزن ولكنها تسببت بمئات الوفيات.

ما هي الشركة المتهمة ؟

وكان عقار ميدياتور Mediator من شركة الأدوية سيرفييه Servier مخصصاً للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن مع مرض السكري، وكان يوصف أيضا على نطاق واسع للأفراد الأصحاء كمثبط للشهية.

ظل في السوق 33 عامًا

وكان العقار المذكور في السوق لمدة 33 عاماً واستخدمه حوالي خمسة ملايين شخص قبل أن يتم سحبه في عام 2009 بسبب مخاوف من أنه قد يتسبب في مشاكل خطيرة في القلب، بحسب وكالة أ ف ب.

وحكم على نائب رئيس سيرفييه السابق بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وغرمت المحكمة الشركة 2.7 مليون يورو، كما تم تغريم وكالة الأدوية الفرنسية 303 آلاف يورو لدورها في الفضيحة.

وتمت محاكمة ما مجموعه 12 شخصاً و11 كياناً قانونياً، وهي سيرفييه وتسع شركات فرعية وهيئة مراقبة الأدوية الفرنسية، في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 بشأن دورهم في فضيحة ساهمت في انتشار انعدام الثقة في صناعة الأدوية في فرنسا، بحسب وكالة فرانس 24.

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