شروط استفادة الشركات الكبرى من برنامج شريك

المواطن - الرياض

تتماشى مسؤوليات برنامج شريك، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وسيُهيئ البرنامج أيضًا فرصًا للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.

شروط الاستفادة من برنامج شريك:

وللاستفادة من برنامج شريك يجب على الشركات الكبرى ما يلي:

إثبات القدرة على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل.

القدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع، إضافة لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.

يقاس أداء البرنامج بشكل عام بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

يشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفًا قياديًّا من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج.

مزايا الاشتراك في البرنامج:

وستتلقى كل شركة دعمًا خاصًّا وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطًا بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى؛ بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.

ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2025 وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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