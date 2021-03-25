صافرة بحرينية تضبط مباراة السعودية والكويت

المواطن - محمد سمعه

سيدير الحكم البحريني محمد بونفور مباراة السعودية والكويت الودية التي تُقام مساء اليوم الخميس على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم أن طاقماً بحرينياً مكوناً من 4 حكام سيدير المباراة، حيث سيكون بونفور حكمًا للساحة، وسيعاونه كل من نواف شاهين وسلمان طلاسي وسيكون الحكم محمد خالد حكمًا رابعًا.

مباراة الكويت تُجهز الأخضر لمواجهة فلسطين

وتأتي مباراة المنتخب السعودي مع شقيقه الكويتي، تحضيرًا لمواجهة الأخضر للمنتخب الفلسطيني مساء الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسبق أن التقى المنتخب السعودي مع الكويت في 40 مباراة، حيث فاز الأخضر في 14 مباراة، وفاز المنتخب الكويتي في 14 لقاء، وكان التعادل حاضرًا بينهما في 12 مباراة.

تشكيل الأخضر المتوقع لـ مباراة السعودية والكويت

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، زياد الصحفي، محمد البريك، عبدالإله المالكي، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، محمد كنو، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان”. وكانت نتيجة آخر مباراة جمعت بين المنتخبين انتهت بفوز الكويت بثلاثية لهدف في خليجي 24 الذي كان في عام 2019. وسيستضيف ملعب “مرسول بارك” في الرياض مباراة منتخبي السعودية والكويت، حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وسوف تُنقل على قناة Ksa Sports 1 HD.

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