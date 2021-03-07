صدفة غريبة لـ موريبا بعد إحراز أول أهدافه لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

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نجح اللاعب الإسباني الشاب إيايكس موريبا في تحقيق إنجاز مميز له وذلك بعد أن أحرز أول أهدافه مع برشلونة، في شباك نادي أوساسونا، وذلك خلال مباراة الفريقين أمس السبت بالجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكن اللاعب الإسباني الشاب صاحب الـ18 سنة من إحراز الهدف الثاني للبارشا بالدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة حيث فاز برشلونة بثنائية دون مقابل في هذه المباراة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر “تويتر” أن صدفة عجيبة تحققت بعدما أحرز موريبا هدفه في شباك أوساسونا، حيث سجل هدفه الأول للبارشا على مستوى الفريق الأول مثل زميله أنسو فاتي وكان أوساسونا هو نفس الفريق الذي تلقى أول هدف للاعبين مع برشلونة على مستوى الفريق الأول وفي نفس الملعب وهو ملعب آل سادار.

موريبا يكشف كواليس هدفه في أوساسونا

وكان اللاعب الإسباني صاحب الأصول الغينية قال عقب مباراة أوساسونا إنه سعيد بالفوز كاشفًا كواليس هدفه في شباك أوساسونا، حيث قال في تصريحات صحفية أنه سدد الكرة بعدما تلقى التمريرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف اللاعب الشاب أن ميسي هو من قال له أن يُصوب وأنصت إلى كلامه بالفعل، ليُحرز الهدف الثاني لـ برشلونة ويضمن الفوز بالمباراة.

برشلونة في الوصافة بفارق نقطتين عن الصدارة

جدير بالذكر أن نادي برشلونة يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي أتلتيكو مدريد المتصدر.

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