صقور القوات الجوية السعودية يردعون الميليشيا الحوثية

المواطن - الرياض

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عبر العديد من السعوديين عن فخرهم واعتزازهم بما تقدمه القوات الجوية السعودية وبسالة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي للهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل ممنهج.

بطولات القوات الجوية السعودية

وأشاد المواطنون بقدرات أبطال الدفاع الجوي السعودي وبتضحيات الجنود البواسل على الحد الجنوبي داعين الله أن يسدد رميهم ويثبت أقدامهم .

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

وتفاعل المواطنون بصورة كبيرة مع وسم القوات الجوية السعودية، خلال ساعات قليلة من إطلاقه، حيث قال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني : “اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، واجعل الدائرة على أعداء الدين والوطن، ومن أرادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واكفنا شره، وندرأ بك في نحره”.

وغرَّد عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود على “تويتر”، بقوله: “صقور في الجو وأسود على الأرض يذودون عن أغلى وأطهر تراب ويدكون الأعداء حتى يكونوا عبرة فوطننا غالي ورجاله دائمًا للعدو بالمرصاد.. الله يسدد رميكم ويعزكم”.

حلقوا يا صقور الجو

وكتب الدكتور سلطان الأصقة: “حلّقي يا صقور الجوّ السعودية ..حلّقي أيتها القوات الجوية الملكية السعودية .. سدّد الله رميكم.. اردعوا من يستهدف أهلنا المدنيين في السعودية”.

وأشاد الإعلامي بندر عطيف برجال القوات الجوية، وكتب: “رجال القوات الجوية الملكية السعودية يدكون مستودعات الصواريخ والمسيرات في صنعاء التي يستهدف بها الحوثي الجبان المدنيين والأعيان المدنية في السعودية العظمى علم السعودية”.

عملية تأديب الحوثيين:

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات، وأكد على أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر وسيتم محاسبة القيادات الإرهابية الحوثية والتي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، صرَّح في وقت سابق بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار “المفخخة”، وبيّن أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، ومن ثم متابعتها وتدميرها.

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