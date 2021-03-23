صور توثق مشاهد الرعب في كولورادو الأميركية

المواطن- متابعة

عاش متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأميركية ساعات مرعبة بعد حادث إطلاق نار جماعي خلّف 10 قتلى من بينهم شرطي كان أول الواصلين إلى موقع الحادثة.

He just murdered 10 people at a Boulder, Colorado supermarket. You think they’re going to take him to Burger King? pic.twitter.com/MPmQHi1oPe — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) March 23, 2021

وأُلقي القبض على مشتبه به أصيب في الواقعة حسبما ذكرت السلطات، لكن الشرطة لم تذكر تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت في متجر كينغ سوبرز للبقالة في منطقة تيبل ميسا في ولاية كولورادو.

وقالت قائدة شرطة بولدر، ماريس هيرولد، إن 10 لقوا مصرعهم في الهجوم على متجر كينج سوبرز بينهم الشرطي إريك تالي الذي كان أول من وصل إلى الموقع، مؤكدة على أنه يعمل في القوة منذ عام 2010، وفق ما نشرت شبكة NPR.

وتابعت أن الشرطي، 51 عامًا، الذي وُصف بالبطل كان أول رجل أمن وصل إلى مكان الحادث بعد مكالمات أفادت بوجود شخص يحمل بندقية، وعلى ما يبدو فإنه لم يتخذ أي احتياطات شخصية بسبب رغبته في إنقاذ أرواح الموجودين بالمكان، وقد أطلق المسلح النار عليه فلقي مصرعه على الفور.

الشرطة تعتقل مشتبهًا به

ومن المتوقع أن يستمر التحقيق خمسة أيام على الأقل، وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به الذي ألقت القبض عليه هو المصاب الوحيد بجروح خطيرة الذي بقي على قيد الحياة.

وكان تسجيل مصور من مسرح الأحداث في ولاية كولورادو أذاعته محطات تلفزيونية في وقت سابق قد أظهر اقتياد رجل ملتحٍ عاري الصدر إلى خارج المتجر وهو موثق اليدين قبل وضعه على محفة ونقله إلى سيارة إسعاف.

وظهر الرجل المحتجز ودماء على ساقه وكان يعرج في مشيته.

ثاني حادثة إطلاق نار جماعي في أسبوع

وتُعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها والتي أسفرت عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد، بعدما سقط ثمانية قتلى بينهم 6 نساء من أصل آسيوي في ثلاثة مواقع في أتلانتا وحولها، وتم توجيه الاتهام في تلك الحادثة لشاب يبلغ 21 عامًا.

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