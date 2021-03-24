صور.. موجة الغبار تشتد على جدة ورابغ

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، تعرض أجزاء من مناطق المملكة إلى موجة من الغبار المتوسطة الكثافة تشتد على جدة ورابغ.

ونشر المسند خريطة للرياح وعلق عليها بالقول :” غشاوة من الغبار المتوسط تتوزع على أكثر من منطقة، أشدها في محافظتي جدة ورابغ جراء نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية اليوم.

موجة غبار رملية تضرب جدة

وشهدت محافظة جدة صباح اليوم موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة عصراً، محذراً من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة.

توخي الحيطة والحذر

وأهاب بقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة، متمنياً السلامة للجميع.

كما تسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على “تويتر”، وذلك جراء سرعة الرياح.

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