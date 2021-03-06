ضبط 9 أشخاص سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية بمليون ريال

المواطن - الرياض

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تمكنت شرطة الرياض، اليوم السبت، من القبض على 9 أشخاص قاموا بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبان تحت الإنشاء.

سرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية

وصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء.

مسروقات تجاوزت المليون ريال

وبلغت قيمة المسروقات (1,050,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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