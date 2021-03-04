طبيب سعودي يجري عملية جراحية نادرة لأصغر مريضة بالعالم

المواطن - الرياض

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تمَكّن طبيب سعودي من إجراء عملية جراحية نادرة على مستوى العالم، وذلك بزراعة خلايا جذعية في القرنية بتقنية “Simple Limbal Epithelial Transplantation”، لطفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني من عتامة في قرنية العين منذ الولادة.

عملية جراحية نادرة

وأوضح ‏الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمود بن جميل شويل، أن الطفلة تُعد الأصغر سنًا على مستوى العالم، ويجرى لها هذه العملية المعقدة بتقنية “Simple Limbal Epithelial Transplantation” حيث تم نشر الحالة في المجلة الكندية لطب العيون، مما يُعد إنجازًا للطبيب السعودي ومقدرته على إجراء مثل هذه العمليات في مجال جراحات العيون والقرنية.

تقنية حديثة في المجال الطبي

وقال شويل إنه تم تطبيق هذه التقنية في وقت سابق لإنهاء معاناة امرأة كندية في العقد السادس من العمر، تدهور النظر لديها لأكثر من عامين لدرجة كبيرة، وراجعت العديد من المستشفيات والمراكز المتخصصة في طب العيون إلا أن حالتها كانت في غاية الصعوبة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لها وإخضاعها لهذه العملية والتقنية الحديثة في المجال الطبي، تماثلت بعدها للشفاء والعودة لممارسة حياتها الطبيعية.

مدة عملية زراعة الخلايا الجذعية

والمعروف أن عملية زراعة الخلايا الجذعية تستغرق أقل من 45 دقيقة تحت تأثير المخدر الموضعي، وتنطوي العملية على أخذ خلية جذعية جنينية واحدة وزراعتها في رقعة بقياس 6 ملم من 100 ألف خلية صبغية شبكية، ثم يتم لف هذا التصحيح في أنبوب رفيع، ويتم حقنه عبر شق صغير في العين، وبعد ذلك يوضع خلف الشبكية حيث يدعي الباحثون أنه يحل محل الخلايا المعطلة.

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