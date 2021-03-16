طرد سعود عبدالحميد يورط الاتحاد ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

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تعرض نجم العميد، سعود عبدالحميد، للطرد خلال مباراة الاتحاد ضد الفتح المقامة الآن، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ويلعب الاتحاد ضد الفتح الآن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

🎥 | بعد الكرت الاصفر الثاني حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء على اللاعب سعود عبدالحميد.#الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/poMG3BKIFw — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 16, 2021

طرد سعود عبدالحميد:

وحصل سعود عبدالحميد على البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 74، ليشهر حكم مباراة الاتحاد ضد الفتح البطاقة الحمراء في وجهه، بعدما اعتبره أنه عطل هجمة مرتدة سريعة.

وجاء طرد سعود عبدالحميد يصعب موقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المباراة، حيث إنه يضغط بقوة أملًا في هز شباك الفتح؛ وخطف بطاقة التأهل.

على الجانب الآخر، سيسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستغلال معاناة الاتحاد باستكمال المباراة بعشرة لاعبين، بحثًا عن تسجيل هدف قاتل، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفريقان هذا الموسم:

ويلعب النموذجي مباراة الاتحاد والفتح اليوم بهدف تحقيق مفاجأة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما فاز على الهلال في المرحلة السابقة، فيما يطمح العميد في مواصلة تألقه وخطف بطاقة التأهل.

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