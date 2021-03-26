طلب خاص لإدارة الأهلي لإنقاذ الفريق

المواطن - محمد سمعه

لا يزال النادي الأهلي يُعاني من الصدمة تلو الأخرى، وذلك بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش أول أمس الأربعاء، من قيادة الفريق الكروي الأول بـ الراقي.

ووجه الإعلامي أحمد الشمراني، رسالة خاصة لمجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة، تعقيبًا على الأزمات الأخيرة التي يمر بها النادي، التي أثرت بالسلب على نتائج الفريق الكروي الأول.

إدارة الأهلي فقدت السيطرة !

وغرد الشمراني قائلًا: “إخواني عبدالإله مؤمنة وأعضاء مجلس الإدارة، الراقي يمر بمرحلة ربما تعد الأصعب في تاريخه والحل أنتم تملكوه فقط فقط فقط ننتظر منكم حل عاجل لـ(إنقاذ) ما يمكن إنقاذه لأنكم بكل صراحة فقدتم السيطرة على قيادة النادي!”.

وكان مجلس إدارة الراقي قرر تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر مؤقتًا لتدريب الفريق الأول، ولكن بسبب تدريبه لنادي البكيرية بالموسم الحالي، فلن يُسمح له بقيادة الراقي بالموسم الحالي أيضًا.

وبعد أن ذكر الإعلامي وليد سعيد عبر “تويتر” أن الفرنسي فيصل قورمي “مساعد مدرب فئة الناشئين” يقود تدريبات الأهلي حتى يتم التعاقد مع مدرب الفريق الأول”، يبدو أنه لن يقود الراقي أيضًا خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي. قورمي لن يستطيع قيادة الراقي: وبحسب ما ذكره الإعلامي مشعل العتيبي فإن المدرب قورمي ليس لديه شهادة البرو في التدريب، التي تسمح له بتدريب الفريق الأول في أي نادٍ، مما يعني أنه لن يقود الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بالمباريات المتبقية من الموسم الحالي. جدير بالذكر أن الأهلي سيعقد جمعيته العمومية غير العادية يوم 4 إبريل المقبل في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي في السابعة مساءً.

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