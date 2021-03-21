ضبط مواطن بجدة تباهى بالاعتداء على خيل محدثًا إصابات على جسده

المواطن - مكة المكرمة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، بالقبض على مواطن في محافظة جدة تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ، محدثًا إصابات ظاهرة على أجزاء من جسمه.

توجيه أمير مكة

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إنه إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة خالد الفيصل بالقبض على مواطن في محافظة جدة تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيلٍ، محدثًا إصابات ظاهرة على أجزاء من جسمه، وتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على المواطن

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تم إيقاف المواطن تمهيدًا لإحالته لـ النيابة العامة.

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