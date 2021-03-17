عارف لإدارة الاتحاد: كاريلي يرتكب كوارث أين أنتم؟!

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي جمال عارف إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلي.

عارف ينتقد إدارة نادي الاتحاد

وأبدى جمال عارف استياءه من المدرب البرازيلي لاعتماده على بعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم، وقال: “إذا كان كاريلي يصر على دعم من ليست لهم علاقة بكرة القدم وارتداء قميص الاتحاد على حساب جماهير الاتحاد التي عانت الأمرين!!”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أريد أن أفهم أين مسيري النادي من هذه المآسي بإشراك لاعبين أثبتوا أنهم ما عندهم شيء له علاقة بكرة القدم.. إذا كان المدرب يرتكب كوارث وينكم أنتم؟؟!!”.

العميد يودع الكأس

وودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ8 بالأمس، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال والشباب أصحاب المركزين الأول والثاني.

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