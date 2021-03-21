عبدالله الدخيل يُعلق على تكليفه برئاسة النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب الدكتور عبدالله الدخيل عن سعادته بتكليفه لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، خلفًا لرئيسه صفوان السويكت، متمنيًا التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

عبدالله الدخيل يُثمن جهود وزارة الرياضة:

وثمن عبدالله الدخيل ثقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتكليفه برئاسة النادي، داعيًا المولى عز وجل التوفيق والسداد لما فيه خدمة الرياضة السعودية عبر النصر ومحبيه وتحقيق أعلى معايير النجاح وفق رؤية وزارة الرياضة في تنظيم القطاع الرياضي.

وأبدى رئيس نادي النصر المكلف في بيانه الرسمي، تمنياته بالنهوض بمقومات النادي، وتوفير منشآت عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتحقيق تميز محلي وعالمي لخدمة رياضة الوطن.

وفي ختام بيانه، قدم عبدالله الدخيل شكره لمجلس إدارة نادي النصر السابق، برئاسة صفوان السويكت على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق.

وكان نادي النصر قد أعلن منذ أيام عن قبول الاستقالة التي تقدم بها عبدالله الدخيل كرئيس تنفيذي، مثمنًا له ما قدمه خلال الفترة الماضية، وأصدر قرارًا بتعيين أحمد الغامدي رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وزارة الرياضة تحل مجلس السويكت:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت اليوم عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

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