عبدالله بن بندر يطّلع على سير العمل في مشاريع الحرس الوطني

المواطن - واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على سير العمل في المشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة والتشغيل التابعة للوزارة، وأبرز المعوقات التي تواجه وكالة الشؤون الفنية وإدارة المشاريع.

مشاريع مستقبلية:

واستعرض سمو وزير الحرس الوطني عدداً من المشاريع المستقبلية، واطّلع على التقرير السنوي للمدن السكنية وأبرز المبادرات التي تم تنفيذها من قبل وكالة الشؤون الفنية بالوزارة.

وشدد عبدالله بن بندر على أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي وزارة الحرس الوطني.

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