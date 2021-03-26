عبدالله عطيف يُعدد فوائد ودية الكويت

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول، عبدالله عطيف أن الأخضر ظهر بمستوى مقبول ضد الكويت، مشددًا في الوقت ذاته على تحقيق أكثر من فائدة.

عبدالله عطيف يُعلق على مباراة السعودية والكويت

وقال عبدالله عطيف خلال تصريحاته لـ”اقنوات الرياضية السعودية”: “الحمد لله على كل حال، الفوز كان هدفنا الأساسي من مباراة الكويت، والاستعداد جيد حتى الآن، لكن الأهم كان فرض سيطرتنا على اللقاء والتجانس بين اللاعبين”.

وتابع نجم المنتخب السعودي الأول تصريحاته قائلًا: “نعم سيطرنا على مجمل المباراة، لكن لم تكن هناك خطورة كبيرة، وظهرنا بمستوى مقبول، ونعد الجماهير السعودية بما هو أفضل في المباريات المقبلة”.

واختتم عبدالله عطيف تصريحاته قائلًا: “المنتخب السعودي يملك نجومًا على مستوى عالٍ سواء كبارًا وخبرة أو صاعدين من المنتخب الأولمبي، وجميع اللاعبين محترفون وجاهزون للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، وسوف نظهر بالشكل المنتظر”.

المنتخب السعودي يفوز على الكويت وديًا

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكويتي، مساء اليوم الخميس، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، وانتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الكويت وديًا، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهة فلسطين المقبلة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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