عبود العمري يكشف عن الآية التي غيرت مسار حياته

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خيَّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نبأ وفاة الناشط الأردني عبود العمري أحد مشاهير السوشيال ميديا، إثر حادث سير مروع في جمهورية جنوب إفريقيا، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

عبود العمري وآية غيَّرت حياته

وتداول روَّاد مواقع التواصل مقطع فيديو مُؤثر للشاب الراحل عبود العمري كشف فيه عن الآية التي غيَّرت مسار حياته، قائلًا: “في آية بحبها وكنت أقرأها أكثر من 20 مرة في اليوم، وهي: «وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» سورة يونس الآية 107”.

قناعات عبود العمري

وأضاف العمري في المقطع: “تلك الآية غيرت حياتي .. بتخليك تآمن إن كل شيء بإيد ربنا”، وأكد أن “ما حدا بيموت من دون ما بينتهي أجله، أو قبل ما تخلص وظيفته في هذا الكون في الحياة الدنيا”.

كسب محبة الناس

ونعاه عدد من المتابعين فور سماع خبر وفاته، فقال عمرو في تغريدة له على “تويتر”: “الله يرحمه أتابعه فالستوري العصر والآن انصدم بخبر وفاته سبحان الله يالدنيا وتقلباتها العجيبة.. لكن هذا الشاب كسب محبة الناس وأسأله الله أن يغفر له”.

وكتبت ملاك في تغريدة لها: “كل شوي بعيط وبوقف ولما أشوف صورة أو خبر عنه برجع أعيط .. رحمة الله عليه الشعور صعب صعب”، وأكدت إخلاص: “وجع قلوبنا جميعًا.. يا رب يصبر أهله اللهم آجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرًا منها.. إنا لله وانا إليه راجعون. يا رب ترحمه رحمة واسعة تدخله بها فسيح جناتك وأحسن خاتمتنا والمسلمين أجمعين”، وتوالت الدعوات له بالرحمة والمغفرة، من آلاف المتابعين.

تفاصيل الحادثة

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردني السفير ضيف الله على الفايز، تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة الناشط، وأكد أن العمل جار على تأمين عودة جثمان الوفاة والمصابين الأربعة إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الفايز في تصريحات تلفزيونية أن التقرير الأولي للحادث يشير إلى انقلاب المركبة التي كان يستقلها الشباب الأردنيون، فيما لم يصدر التقرير النهائي من السلطات في مدينة كيب تاون.

ويُذكر أن العمري من مواليد عام 1998 في الأردن، وغير متزوج، عرف كمدون كوميدي على مواقع التواصل ومحب للسفر، ويتابعه العديد من الأشخاص، وتجاوز عدد متابعيه في “انستغرام” المليون شخص، وله أكثر من 200 ألف متابع على موقع “يوتيوب”.

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