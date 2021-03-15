غرامة بأكثر من 90 ألف ريال بحق شركة ومواطنين في عسير أضروا بالغطاء النباتي

المواطن - عسير

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وجه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبة “غرامة مالية” بحق شركة ومواطنين في المنطقة تسببوا في الإضرار بالغطاء النباتي.

غرامة كبيرة:

وبحسب إنفوجرافيك نشرته الإمارة، وجه أمير عسير بتنفيذ قرار يقضي بعقوبة غرامة مالية بمبلغ إجمالي قدره 90 ألفاً و500 ريال (الحد الأعلى) بحق شركة ومواطنين تسببوا في الإضرار بالغطاء النباتي وقطع 138 شجرة من القرض والعرعر.

وشدد أمير عسير على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع.

وفيما يلي إنفوجرافيك يبين المخالفة وقيمة الغرامات.

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