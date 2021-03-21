‎الرئيسية
الرياضة
غوميز يُحافظ على صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان
رغم غيابه عن هز الشباك بالجولة الـ24

غوميز يُحافظ على صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان

2021/03/21
الساعة 7:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
غوميز يُحافظ على صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان غوميز - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

حافظ مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ24.

غوميز يتصدر قائمة الهدافين

وشارك غوميز بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد القادسية ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه غاب عن هز الشباك، ليتجمد رصيده عند 18 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين.

ويطمح المهاجم الفرنسي غوميز لمواصلة تألقه خلال الجولات المقبلة، واستعادة ذاكرة التهديف سريعًا، أملًا في تكليل مجهوده بالتتويج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز هام على نظيره القادسية بهدف دون رد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، لينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

الهلال
نجم الهلال – المصدر @SPL

 هدافو دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب قائمة الهدافين بعد الجولة الـ24، وجاء في المركز الثاني خلف غوميز، نجم نادي الباطن فابيو أبرو بـ15 هدفًا.

فابيو أبرو
أبرو يحتفل بالهدف – المصدر @SPL

ونجح نجم نادي أبها، كارلوس ستراندبيرج، ومهاجم فريق الاتحاد، رومارينيو في تسجيل 15 هدفًا أيضًا، فيما تمكن 3 لاعبين من إحراز 13 هدفًا، وهم؛ كريستيان جوانكا مع الشباب، جوليو تفاريس مع الفيصلي، ومهاجم ضمك إيميليو زيلايا.

رومارينيو
رومارينيو يحتفل بالهدف – المصدر @SPL


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :