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فائدتان من سباق السيدات للدراجات الهوائية بـ الرياض
انطلق اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرًا

فائدتان من سباق السيدات للدراجات الهوائية بـ الرياض

2021/03/12
الساعة 7:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فائدتان من سباق السيدات للدراجات الهوائية بـ الرياض لحظات قبل انطلاق السباق - المصدر @CyclingTime2030
المواطن - محمد سمعه

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021.

تفاصيل اليوم الأول من سباق السيدات للدراجات الهوائية:

وبدأت مجريات السباق المخصص للمواطنات ومسافته 15 كيلو مترًا “فردي ضد الساعة” في تمام الثالثة ظهر اليوم من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.

وكشفت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، أن هناك فائدتين من سباق السيدات، حيث الأولى هي تمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات، والثانية هي تمهيد الطريق لهن للاحتراف مستقبلًا، خاصة أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.

سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض
المصدر – @CyclingTime2030

وأكدت أن الاتحاد السعودي للدراجات يبذل جهده لدعم هذه الرياضة ونشرها بين فتيات الوطن بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم اللجنة النسائية لتمكين المرأة .

وأشارت إلى أن عدد المشاركات في السباق وصل إلى 160 متسابقة، لكن العدد الذي حضر للسباق كان أقل، بسبب تحقيق القليل منهن للشروط من أجل المشاركة بالسباق.

سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض
المصدر – @CyclingTime2030

رسالة شكر لـ وزير الرياضة:

وعبرت سموها عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على ما يبذله لدعم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص بعد انطلاق سباق السيدات للدراجات الهوائية.

سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض
@CyclingTime2030


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