فائدتان من سباق السيدات للدراجات الهوائية بـ الرياض

المواطن - محمد سمعه

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انطلقت اليوم الجمعة، منافسات سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021.

تفاصيل اليوم الأول من سباق السيدات للدراجات الهوائية:

وبدأت مجريات السباق المخصص للمواطنات ومسافته 15 كيلو مترًا “فردي ضد الساعة” في تمام الثالثة ظهر اليوم من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.

وكشفت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، أن هناك فائدتين من سباق السيدات، حيث الأولى هي تمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات، والثانية هي تمهيد الطريق لهن للاحتراف مستقبلًا، خاصة أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.

وأكدت أن الاتحاد السعودي للدراجات يبذل جهده لدعم هذه الرياضة ونشرها بين فتيات الوطن بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم اللجنة النسائية لتمكين المرأة .

وأشارت إلى أن عدد المشاركات في السباق وصل إلى 160 متسابقة، لكن العدد الذي حضر للسباق كان أقل، بسبب تحقيق القليل منهن للشروط من أجل المشاركة بالسباق.

رسالة شكر لـ وزير الرياضة:

وعبرت سموها عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على ما يبذله لدعم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص بعد انطلاق سباق السيدات للدراجات الهوائية.

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