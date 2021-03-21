فاروق شافعي أول مدافع يُسجل هاتريك بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق الجزائري فاروق شافعي بشكل لافت خلال مباراة فريقه ضمك ضد أبها، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فاروق شافعي أول مدافع يحرز هاتريك هذا الموسم

ولعب ضمك ضد أبها اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق الضمكاوي في الفوز بنتيجة 4/3.

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء فاروق شافعي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها اليوم، بعدما سجل 3 أهداف في شباكه عند الدقائق 10، 42 و92.

ونشر حساب البطولة صورة للاعب الجزائري، وعلق قائلًا: “لاعب ضمك فاروق شافعي أول مدافع ينجح في تسجيل هاتريك هذا الموسم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ويحصل على كرة المباراة، كما أنه الهاتريك رقم 13 في دورينا هذا الموسم”.

ضمك في دوري محمد بن سلمان

وبعد فوزه برباعية ضد أبها اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 24 نقطة، حيث يقع في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره النصر في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح للاستعداد جيدًا وخطف نقاط المباراة.

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