فشل محاولة انقلابية في النيجر والرئيس بخير

المواطن- متابعة

أفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار كثيف قرب مقر الرئاسة في النيجر، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد سكان حي بلاتو في العاصمة التي يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها قوله إنه سمع إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وتابع أن إطلاق النار استمر لمدة 15 دقيقة، مضيفًا أنه تبع ذلك إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة فقط ثم توقف الأمر لاحقًا، فيما قال شاهد آخر: إن النيران استمرت حوالي 20 دقيقة.

أنشطة جماعات إرهابية

وتعانى النيجر من أنشطة جماعات إرهابية منذ مطلع العام الجاري، حيث تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف مدنيين في البلاد حيث قُتل أكثر من 300 شخص في عمليات استهدفت قرى ومخيّمات غربي البلاد على الحدود مع مالي.

النيجر تشهد محاولة انقلاب فاشلة

ويأتي هذا الحادث بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية وعالمية، قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين الدستورية، وهو ما فُسر بأنه محاولة انقلاب على الرئيس.

ونقل موقع سبوتنيك عن مصدر أمني قوله إن الوضع الآن تحت السيطرة الكاملة، موضحًا أن الهجمات تزايدت في البلاد بعد فوز بازوم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في فبراير.

ورفض الرئيس السابق محمد عثمان عثمان، الذي خسر في جولة الإعادة، النتائج وقال إن هناك تزويرًا.

وتابع المصدر أن المحاولة الانقلابية في النيجر قد فشلت مؤكدًا على أن الرئيس بازوم بخير وقد تم البدء في اعتقال المتورطين.

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