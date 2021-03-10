فهد المولد بعد مباراة الشباب والاتحاد: لا نُفكر في المنافسة !

المواطن - محمد سمعه

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أكد اللاعب فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، بعد نهاية مباراة الشباب والاتحاد، أن فريقه لا يفكر في المنافسة، مؤكدًا على أن العميد قدم مباراة مميزة ضد الليث.

فهد المولد – لاعب #الاتحاد :

نحن لا نفكر في المنافسة، كل تفكيرنا أن نأخذ النقاط الثلاث في كل مباراة، و الفرق البطل ينافس على كل البطولات.#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/P2gLO6iay6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 10, 2021

وتحدث المولد للقناة الرياضية السعودية قائلًا عقب اللقاء: “لا نفكر في المنافسة، هدف الاتحاد هو التفكير في كل مباراة على حدة، وأنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز على المتصدر، وهذا كان تحدي لنا بيني وبين إخواني من اللاعبين”.

وأضاف فهد المولد: “نريد الفوز بكل مباراة، وحصد النقاط الثلاث، وبالنسبة للفرصة التي أهدرتها بنهاية المباراة، سمعت هارون كمارا من خلفي وفكرت في أكثر من تفكير، وهذا السبب في إهدارها، لكن المهم هو فوز الاتحاد بالنهاية”.

أحداث مباراة الشباب والاتحاد:

وكان الشوط الأول في مباراة الشباب والاتحاد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل في البداية عبدالرحمن العبود للعميد، بينما تعادل البرازيلي سيبا لفريق الشباب.

وفي الشوط الثاني، تمكن النجم فهد المولد من إضافة الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ82 من عمر اللقاء، بواسطة ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن مباراة الشباب والاتحاد كانت أُقيمت على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

الاتحاد ينافس رسميًّا على اللقب:

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الاتحاد 41 نقطة ليدخل بشكل رسمي في المنافسة على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الشباب عند 45 نقطة في صدارة دوري المحترفين قبل مباراة الهلال والوحدة التي تنطلق غدًا الخميس.

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