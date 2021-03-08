فوز الاتحاد ضد الشباب مطلب الهلاليين بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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يترقب جمهور الهلال، مباراة الاتحاد والشباب بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع جمهور الأزرق شعار” فوز العميد مطلب” وذلك من أجل ضمان تعطيل الليث المتصدر، وصعود الهلال بدلًا منه.

وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ23، يتصدر الشباب المسابقة برصيد 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف، بينما يتواجد الاتحاد بالمركز الثالث بـ دوري الأمير محمد بن سلمان.

هل يُقدم العميد خدمة كبيرة لـ الهلال ؟

وفي حال وُفق الهلال، وهزم نادي الوحدة بالجولة الـ23 وقبلها فاز العميد على الشباب، فإن العميد سيكون قدم خدمة كبيرة لـ الهلال بصعود الأخير للصدارة بعد أن كان الشباب متفوقًا عليه بفارق 5 نقاط قبل انطلاق الجولة الـ22 في الفترة الماضية.

وفي سياق آخر، يترقب عشاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة الاتحاد والشباب، التي تنطلق بعد غد الأربعاء.

مشكلة كبيرة لـ الشباب والاتحاد

ويواجه الفريقان مشكلة كبيرة قبل مباراتهما وذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال نالوا بطاقة صفراء في المباراة.

ويُوجد 4 لاعبين في العميد مهددين بالإيقاف وعدم المشاركة بالجولة الـ24، في حال نالوا بطاقة صفراء أمام الشباب وهم” عبدالرحمن العبود، عبدالمجيد السواط، مارسيلو جروهي وعبدالعزيز البيشي”.

أما اللاعبون المهددون بالإيقاف في الشباب هم ” جمال باجندوح، نواف العابد، زيد البواردي، حسين القحطاني”.

وكان لقاء الدور الأول بين العميد والليث انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

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