فيديو.. الشثري: أكثر الأحاديث عن ليلة النصف من شعبان غير صحيحة

المواطن - الرياض

أكد الشيخ سعد الشثري أن أكثر الأحاديث عن ليلة النصف من شعبان غير صحيحة، وليس من المشروع تخصيص يوم أو ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات من صيام أو قيام أو صدقة أو غير ذلك، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صحة الحديث "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها"؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الشثريhttps://t.co/AqyrmKtzAS pic.twitter.com/1IgxmQbvx5 — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 25, 2021

وأجاب الشيخ الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة رسالة، على سؤال عن صحة الحديث: “إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها”، وقال: “هذا الحديث الذي ورد في تخصيص ليلة النصف من شعبان بالأعمال أو بالصيام، هذا حديث ضعيف جدًّا، بل هو موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يصح أن يُعمل به”.

الأحاديث الصحيحة:

وأضاف الشيخ الشثري، أنه قد ورد في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا” وهو حديث جيد الإسناد، ومن هنا فإن مثل هذه الأحاديث التي تذكر النصف من شعبان أكثرها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ليلة القدر هي الليلة المباركة:

وأوضح: “وهكذا ما ذكره بعضهم من تفسير قوله تعالى: {إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين} بعضهم قال إنه النصف من شعبان، وهذا قولٌ خاطئ، بل المراد بذلك ليلة القدر، “في ليلة مباركة” هي ليلة القدر، فإنه قد ثبت أن القرآن نزل في شهر رمضان، كما في قوله تعالى: {شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن}، وكما في قوله تعالى: {إن أنزلناه في ليلة القدر}، فدل هذا على أن الليلة التي أُنزل فيها القرآن هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان.

وتابع الشيخ الشثري حديثه، قائلًا: “إن ما ذكره بعضهم من أن المقادير تُقدَّر في ليلة النصف من شعبان، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الوارد خلافه، فإنه قد ثبت أن ذلك في ليلة القدر، ولذا قال- جلَّ وعلا- فيها: “يُفرك كل أمرٍ حكيم”، يعني ليلة القدر.

خير الهدي:

وأشار إلى أن ما ورد بأن الله- جل وعلا- ينزل ليلة النصف من شعبان هذا لا تختص به هذه الليلية فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من سائل فيعطيه سؤله، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه”.

واختتم الشيخ الشثري بالتأكيد على أن ما ورد من فضائل أخرى في ليلة النصف من شعبان فإنها لا تختص هذه الفضائل بهذه الليلة، ومن ثمَّ ليس من المشروع تخصيص يوم أو ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات من صيام أو قيام أو صدقة أو غير ذلك وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من شأنه أن يخص يوم النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان بشيء من الأعمال لم يكن يفعله في غيره من الأيام، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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