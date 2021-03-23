فيديو.. باحث سعودي: تفاحة نيوتن كذبة والبيروني مكتشف الجاذبية الحقيقي

المواطن - الرياض

كشف الباحث في التاريخ الاجتماعي منصور العساف، أن قصة سقوط التفاحة على رأس نيوتن هي قصة أسطورية و”كذبة تاريخية”، وأن العالم العربي البيروني هو من اكتشف الجاذبية الأرضية قبل نيوتن.

الباحث #منصور_العساف:

قصة سقوط "التفاحة" على رأس نيوتين "كذبة تاريخية"، والبيروني اكتشف الجاذبية قبل نيوتن!#تاريخنا_الاجتماعي_في_الصورة pic.twitter.com/VVMyrMtCyJ — في الصورة (@almodifershow) March 22, 2021

قصة سقوط التفاحة:

وأوضح العساف، في حديثه مع الإعلامي عبد الله المديفر في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لم تثبت أمام أدوات البحث العلمي سقوط التفاحة أمام نيوتن، وشدَّد على ضرورة أن يقرأ الباحث سيرة المؤرخ قبل أن يقرأ تاريخه؛ والسبب أن الميول والمعتقدات والأهواء الشخصية تؤثر على المؤرخ مهما كان.

البيروني اكتشف الجاذبية:

وأوضح الباحث العساف بالدليل كذب قصة التفاحة، وأكد أن الجاذبية لم يكتشفها في الأساس نيوتن، قائلًا: “أصلًا الجاذبية لم يكتشفها نيوتن، والجاذبية اكتُشفت من الإغريق واليونان، وأكثر من اكتشفها هو أبو الريحان البيروني، وقال حينها: “إن الأشياء تسقط على الأرض بفعل قوة الجذب المتمركزة فيها، وهذا دليل”.

التمعن والتفكر:

وأضاف العساف أن قصة التفاحة مختلقة، وأوضح سبب قراءة التاريخ، قائلًا: “تعتبر من الماضي وندرك الحاضر، ونستشرف بالمستقبل”، وتابع حديثه قائلًا: “الاعتبار والتمعن هو جزء من البحث العلمي”، ورأى أن ميزة التمعن والتفكر تم فقدها في الوقت الحاضر بسبب التقدم التقني والتكنولوجيا.

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