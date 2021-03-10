فيديو.. بايدن ينسى اسم وزير الدفاع الأمريكي !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اسمع الخبر

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف محرج عندما نسي على ما يبدو اسم وزير الدفاع للولايات المتحدة، لويد أوستين، وذلك أثناء حديثه في فعالية رسمية.

Pres. Biden appears to forget the name of the Pentagon and the name of the Secretary of Defense, Lloyd Austin: “I want to thank the — former general…the guy who runs that outfit over there. I want to make sure we thank the Secretary.” 🇺🇸 https://t.co/F3fEMRWwDd pic.twitter.com/ecRm7p8Fu8 — Karyn Ciscowski 🇺🇸💥 (@ciscowski) March 10, 2021

وكان قد ألقى بايدن كلمة بمناسبة عيد المرأة العالمي تحدث فيها عن النساء في القوات المسلحة الأمريكية وأعلن عن ترشيحه امرأتين لمنصبين في قيادتها، ثم أراد أن يوجه الشكر إلى وزير دفاعه الذي كان واقفا إلى جانبه، لكنه تلعثم وبدا كأنه نسي اسم أوستين.

وقال الرئيس الأمريكي: أود أن أشكر الوزير.. الجنرال السابق.. ما زلت أسميه بالجنرال.. رفيقي الذي يدير هذه المؤسسة.

واعتبر بعض المتابعين أن الرئيس نسي كذلك تسمية البنتاغون حيث لجأ إلى عبارة هذه المؤسسة، وأثار هذا الوضع المحرج، الذي التفتت إليه وسائل إعلام، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

أخطاء سابقة لبايدن

وكان قد استغل الرئيس السابق دونالد ترامب، زلات بايدن وأخطائه أثناء الانتخابات الأمريكية 2020، حيث نشر عدة مقاطع بينت اختلاط الأمر عليه بين اسم حفيدته واسم ابنه الراحل، أو تحدثه عن ترشحه لمجلس الشيوخ بدلًا من الترشح للرئاسة وذلك في مناسبتين مختلفتين، بالإضافة إلى نسيان اسم السناتور مات رومني، ولم يكن يعرف الولاية التي كان فيها في إحدى المرات، كما أنه نسي اسم الرئيس الذي يترشح أمامه في إحدى المناسبات: وقال بالخطأ في مناسبة أخرى: اعتقدت أنا والرئيس أوباما أنه من حق الجميع أن يكون لديه نظام رعاية صحية سيئة.

تقرير سكاي نيوز عن إصابة بايدن بالخرف

وكان مضيف قناة سكاي نيوز أستراليا، كوري برناردي، قد قال إن وسائل الإعلام الرئيسية اختارت عدم تسليط الضوء على أي شيء يمكن أن يؤدي إلى إخراج جو بايدن عن مسار الفوز في الانتخابات الأمريكية السابقة.

وتابع السياسي الأسترالي السابق ومضيف القناة، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعاني من الخرف وأنه ليس على مستوى المهمة التي أقسم على القيام بها، مضيفًا أنه لم يحدث من قبل أن تعرض زعيم للعالم الحر للخطر الإدراكي.

وقال خلال برنامجه المذاع على قناة سكاي نيوز أستراليا: الحقيقة كانت واضحة خلال الحملة الانتخابية، لكن وسائل الإعلام السامة اختارت عدم إبراز أي شيء يمكن أن يعرقل فوز بايدن، وحتى الآن، بعد أن أدى اليمين، لا يزال الكثير منهم يرفضون قول الحقيقة بشأن افتقار بايدن إلى القدرات العقلية.

شارك الخبر







شارك الخبر