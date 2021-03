فيديو.. بايدن ينسى اسم وزير الدفاع الأمريكي !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف محرج عندما نسي على ما يبدو اسم وزير الدفاع للولايات المتحدة، لويد أوستين، وذلك أثناء حديثه في فعالية رسمية.

Pres. Biden appears to forget the name of the Pentagon and the name of the Secretary of Defense, Lloyd Austin:

“I want to thank the — former general…the guy who runs that outfit over there. I want to make sure we thank the Secretary.”

