فيديو.. تاجر مخدرات خطير يفجر نفسه في العراق

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو اللحظة التي تم القبض فيها على تاجر مخدرات خطير في منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد وكيف أنه واجه جهاز الأمن الوطني بقنبلة يدوية.



وبحسب جهاز الأمن الوطني العراقي فإنه كان هناك قوة قد توجهت منتصف ليلة السبت إلى منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد في واجب لاعتقال أحد أخطر تجار المخدرات في بغداد.

وانتشرت قوة الاستطلاع الخاصة بالجهاز في المنطقة وكانت ترصد عودة الهدف الذي كان في عملية نقل بضاعة، وكان ذلك بحوالي الساعة الثانية فجرًا.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال مصدر إن الهدف جاء عبر دراجة نارية وبمجرد رصده تحركت باتجاهه سيارات الأمن الوطني، وتمكنت من إيقافه من خلال الاصطدام بدراجته.

مقتل ضابط في الانفجار

وتابع: بعد الاصطدام به وقع على الأرض، ومباشرة قفز من السيارة أحد ضباطها وبطحه أرضًا لاعتقاله، لكن تاجر المخدرات كان يحمل في يده قنبلة يدوية أخرجها وفجر نفسه والضابط معا وقتلا على الفور.

دراجة تاجر المخدرات كانت ملغمة

ووفقًا للمصدر، فإن دراجة التاجر كانت تحتوي على قنابل يدوية وأسلحة، تفجرت بدورها وأصابت مسؤولًا في فرقة الاعتقال عندما فجر التاجر قنبلته اليدوية.

شارك الخبر







شارك الخبر