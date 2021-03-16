فيديو.. شاهد أقوى عاصفة رملية منذ 10 سنوات

المواطن- متابعة

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قالت شبكة الصين الإخبارية إن عاصفة رملية عنيفة ضربت 12 مقاطعة شمال البلاد كانت الأشد من نوعها منذ العقد الماضي.

وتابعت أن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أصدر إنذارًا باللون الأصفر؛ حيث غطت عاصفة من الغبار الكثيف العاصمة الصينية بكين ووصفها مكتب الأرصاد الجوي بأسوأ عاصفة رملية منذ 10 سنوات.

إلغاء الرحلات الجوية

وألغيت مئات الرحلات الجوية أو أوقفت؛ لأن السماء كانت مغطاة بضباب برتقالي حيث حملت الرياح القوية القادمة من منغوليا الرمال إلى بكين؛ حسب موقع روسيا اليوم.

ارتفاع غير مسبوق في تلوث الهواء

وتسببت العاصفة في ارتفاع غير مسبوق في قياسات تلوث الهواء؛ حيث بلغت مستويات التلوث في بعض المناطق 160 ضعف الحد المقبول.

وتُحدد منظمة الصحة العالمية حاليًا مستويات آمنة لجودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات الملوثة، وبحسب وكالة فرانس برس بلغ التلوث في ست مناطق مركزية بالصين أكثر من 8100 ميكروغرام لكل متر مكعب.

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