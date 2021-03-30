فيديو طبخ يكشف عضوًا في أكبر مافيا إيطالية !

المواطن- متابعة

بعد أن ظل مارك فيرين كلود بيارت، 53 عامًا، العضو في أكبر مافيا إيطالية، هاربًا لمدة سبع سنوات، ألقت شرطة الدومينيكان القبض عليه وذلك بعد أن تم التعرف عليه خلال ظهوره على يوتيوب بفيديوهات طبخ.

الوشوم أوقعته في قبضة الشرطة

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، قام عضو المافيا بإخفاء وجهه في فيديوهات الطبخ؛ لكنه أظهر عن غير قصد وشومه المميزة في جسمه، ومن هنا وقع في قبضة الشرطة وذلك بعد أن عاش لسنوات حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان؛ حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون أجنبيًّا.

وأضافت الشرطة أن بيارت فضح سره بسبب قناة على يوتيوب استخدمها لإظهار مهاراته في الطبخ الإيطالي، وأكدت أن مقاطع الفيديو لم تُظهر وجهه؛ لكن الوشم على جسده كشف هويته.

وهرب بيارت عام 2014 بعدما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن مجموعة كاكيولا التي تتبع لمافيا ندرانغيتا.

وقد وتم القبض على رجل عصابة ندرانغيتا آخر في البرتغال يوم أمس الاثنين؛ حيث عثر على فرانشيسكو بيلي، الذي ظل فارًّا لمدة 14 عامًا واعتُبِر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة بالعاصمة لشبونة؛ حيث كان يتعالج من فيروس كورونا.

ما هي عصابة ندرانغيتا ؟

ويُذكر أن عصابة ندرانغيتا التي نشأت في كالابريا جنوب إيطاليا تُعتبر واحدة من أقوى العصابات في العالم بسبب سيطرتها على تجارة الكوكايين الذي يدخل إلى أوروبا.

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