فيديو.. عصابة تقوم ببث مباشر لتوثيق جريمة مروعة

المواطن-متابعة

بثت مجموعة من إحدى العصابات في روسيا فيديو مباشر لتوثيق جريمتهم المروعة بشأن اعتدائهم على امرأة وتحطيم شقتها، وكان هدفهم من ذلك هو جمع أكبر قدر ممكن من التبرعات المالية.

لقطات مباشرة على يوتيوب

وقالت الشرطة الروسية إن الهجوم وقع في مدينة ياروسلافل شمالي موسكو، وقد بثت العصابة لقطات مباشرة من الهجوم على يوتيوب وتلغرام.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضحية، أم لثلاثة أطفال، وتبلغ 30 عاما، كانت تواعد أحد الأشخاص المشاركين في الحادثة.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة ظهور أحد الأفراد وهو يحطم أثاث المنزل، بينما يقوم الآخرون بطلب التبرعات، متعهدين بتكسير المزيد لقاء كل عملية تبرع مالي يحصلون عليها.

ومن الأشياء التي دمرت، أبواب المنزل والثلاجة والمرحاض، هذا إلى جانب عدد كبير من الأواني والمزهريات الزجاجية، وإلى جانب عملية التحطيم، كانت هناك لقطات لعملية اعتداء على صاحبة المنزل، وتم حذفها بعد إبلاغ عدد من المستخدمين عنها.

التعرف على أفراد العصابة

وذكرت تقارير روسية محلية، أن المرأة المعتدى عليها، أعطيت عقارًا مهدئًا، قبل وقوع عملية الاعتداء عليها، أضافت التقارير أن عائلة السيدة المعتدى عليها قد تعرفت على العصابة، وقامت بتعقبهم، ومن ثم ضربهم.

وتطالب عائلة المعتدى عليها بمحاكمة أفراد العصابة، هذا إلى جانب الحصول على تعويض مالي مقابل الأضرار التي تسببوا بها.

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