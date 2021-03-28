فيديو.. عضو هيئة كبار العلماء يوضح حكم الدعاء جهرًا ليلة النصف من شعبان بالمساجد

المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان، حكم الدعاء بصوت مرتفع في المساجد في ليلة الصف من شعبان.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(حكم الدعاء بصوت مرتفع في المساجد منتصف شعبان) pic.twitter.com/9of3lmmAYW — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) March 28, 2021

وقال السليمان في مقطع صوتي عبر حساب الهيئة عبر تويتر: إن هذا الأمر من البدع التي تحدث في بعض الدول التي تزعم خصوصية ليلة النصف من شعبان، داعيًا من يقوم بهذا الأمر إلى تقديم الدليل على صحة ما يقوم به.

وتابع السليمان أن الأفضل من كل ذلك هو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر عربي، مشيرًا إلى “أنهم لو فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم”.

عدم خصوصية ليلة النصف من شعبان:

وكان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء قال في وقت سابق: إن: ليلة النصف من شعبان لم يأتنا نص صحيح صريح على أن لها خصائص، والبعض يدعي أن تقدير الآجال والأرزاق في ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ يخالف نص القرآن”.

تخصيص ليلها بقيام ونهارها بصيام:

وتابع أنه لم يرد نص في تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا نهارها بصيام، إلا أن يومها يصام لمن كانت عادته صيام الأيام البيض، وأما من لم يعتد صيام الأيام البيض فإنه لا يشرع له أن يخص الخامس عشر من شهر شعبان بالصيام.

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