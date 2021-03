فيديو.. مذيع يتعرض لحادث مروع داخل الاستديو

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعرض المذيع الرياضي كارلوس أوردوس، الذي كان ضيفًا على استديوهات شبكة ESPN الكولومبية، لحادث مروع على الهواء، حيث كان جالسًا على يسار زملائه، عندما حدث شيء ما تسبب بانهيار جزء من خلفية الاستديو.

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY

— Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2021