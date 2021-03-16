فيلم Mank يتصدر قائمة ترشيحات الأوسكار 2021

المواطن- متابعة

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تصدر فيلم Mank قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار في نسختها الـ93 وذلك بـ 10 ترشيحات، بما في ذلك جائزة أفضل مخرج، وأفضل ممثل رئيسي وأفضل ممثلة مساعدة.

وكانت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة قد كشفت قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار والمقرر إعلان جوائزها في 25 أبريل المقبل، من موقعين مختلفين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ورُشح المخرج ديفيد فينشر لجائزة أفضل مخرج، كما رُشح لوجاري أولدمان لأفضل ممثل رئيسي، وأماندا سيفريد لأفضل ممثلة مساعدة.

أفلام أخرى على القائمة

وبجانب فيلم Mank حصلت أفلام: Nomadland، و Minari، و Judas and the Black Messiah، وSound of Metal و فيلم The Trial of the Chicago 7 و The Father، على 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار لكل منها.

حدث يحدث لأول مرة منذ 100 عام

ولأول مرة في تاريخ جوائز الأوسكار الممتد لما يقرب من قرن من الزمان، تم ترشيح أكثر من مخرجة في فئة أفضل مخرج، حيث نالت كل من كلوي تشاو وإيميرالد فينيل ترشيحين في فئة أفضل مخرج، كما أصبحت تشاو أول امرأة ملونة يتم ترشيحها، وهي أيضًا أول امرأة تحصل على أربعة ترشيحات في عام واحد.

نتفليكس تسيطر على موسم الجوائز

وسيطر عملاق البث الرقمي نتفليكس، التي استحوذ بقوة على موسم الجوائز في السنوات الأخيرة، على قائمة الترشيحات وحصل على 35 ترشيحًا ومن ضمن الترشيحات فيلم Crip Camp وهو فيلم تسجيلي عن حقوق ذوي الهمم بدعم من شركة High Ground، وهي شركة إنتاج أسسها الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

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