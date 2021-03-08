“في الخطاب وجمالياته”.. محاضرة افتراضية في أدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

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ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية يقيم النادي مساء الأربعاء السادس والعشرين من شهر رجب الحالي الموافق للعاشر من شهر مارس ٢٠٢١م محاضرة عبر تطبيق (Zoom) عن الخطاب وجمالياته للأستاذ الدكتور محمد الهادي الطرابلسي الناقد العربي المعروف أستاذ الأسلوبية في الجامعة التونسية.

الخطاب وجمالياته

وتدير هذه المحاضرة الدكتورة ميساء زهدي الخواجا، أستاذ الأدب والنقد المشارك في قسم اللغة العربية بكلية الآداب – جامعة الملك سعود، وستقام المحاضرة – بإذن الله – عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة وسيكون الرابط متاحا على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي بدخول المهتمين وطلاب وطالبات الدراسات العليا في هذا التخصص.

خطة متكاملة

تجدر الإشارة إلى أن نادي الأحساء الأدبي أعد خطة متكاملة بمنظومة من البرامج المتنوعة للعام ٢٠٢١م التي شرع النادي في تنفيذها منذ مطلع يناير الماضي وتشمل محاضرات وأمسيات وندوات ودورات وإصدارات، وبرامج تختص بالطفل إضافة إلى تنفيذ مهرجان جواثى الثقافي في نسخته السادسة في منتصف شهر شوال المقبل بإذن الله.

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