قبل النوم تجنب هذه المشروبات

المواطن - محمد داوود - جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أفراد المجتمع بتجنب بعض المشروبات قبل النوم؛ لأنها قد تسبب الأرق، وقد تدعو إلى الاستيقاظ بين فترة وأخرى.

القهوة والشاي والماء قبل النوم:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إن هناك بعض المشروبات ينصح بتجنبها قبل النوم بساعة على الأقل وهي:

القهوة، لكونها تحتوي على كمية من الكافيين قد تؤثر على الجهاز العصبي، كما أن لها تأثيرًا مدرًّا للبول.

الشاي، فللأسف الكثير من الأفراد يفرطون في تناول الشاي قبل الخلود للنوم، فبجانب نفس أضرار القهوة فإنه يسبب صعوبة النوم والاستيقاظ عدة مرات للذهاب إلى دورة المياه، وقد يسبب ارتجاع المريء.

تناول الماء بكثرة، إذ قد يؤدي شرب كمية كبيرة من الماء قبل الشروع بالنوم إلى الاستيقاظ المتكرر ليلًا.

تجنب عصير البطيخ:

وبينت أن البعض أيضًا يكثر من تناول البطيخ أو عصيره في فترات الليل، وهو ما يستدعي إلى الاستيقاظ المتكرر لتفريغ المثانة، فالبطيخ يحتوي على 80% سوائل، والفرد يفرط في تناوله لكونه فاكهة لذيذة وتحتوي على سكريات، والجميع يحب تناول هذه الفاكهة وخصوصًا الأطفال.

تعيق جودة النوم:

وأكدت الدكتورة البيشي، أن الأمر لا يتوقف على المشروبات فقط، بل هناك أطعمة أيضًا تؤثر سلبًا على جودة النوم ومنها الشيكولاتة، الأطعمة الحمضية، الدهون، البيتزا، الكثير من الموالح والمكسرات، الأطعمة الحارة، والوجبات السريعة؛ إذ إن تناول هذه الأطعمة قبل الخلود للنوم يؤثر على حرق السعرات الحرارية بالسرعة المطلوبة.

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