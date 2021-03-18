كارتيرون يكشف سر رحيله عن التعاون

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون السبب الحقيقي وراء رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وقيادة الزمالك المصري.

كارتيرون يوضح سبب رحيله

وأعلن نادي التعاون، الأسبوع الماضي، عن رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، حيث تم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد كارتيرون أنه كان قد اتفق مع مسؤولي نادي التعاون على الاستمرار بصفوفه لمدة عامين لبناء الفريق الأول لكرة القدم، مضيفًا: “فوجئت بعد شهرين برغبة نادي التعاون في الاستغناء عني”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي المُنعقد في مقر نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس: “عدت الزمالك لأعيد بناء الفريق للتتويج بالبطولات وأريد الوصول به للمركز الأول ونحن حاليًا في وضع جيد بالدوري”.

وأضاف المدير الفني الفرنسي: “اللاعبون رحبوا بي عند عودتي والثقة ستعود بيننا مرة أخرى مع الوقت.. وسأحصل على فرصة جيدة مع الزمالك تحت قيادة المجلس الحالي”.

وتابع كارتيرون حديثه قائلًا: “لست موجودًا للحديث عن المشاكل المالية في النادي ولا الحديث عن المجلس السابق فأريد أن أعمل.. أحب عملي ولدي هدف أريد تحقيقه”.

التعاون هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على القادسية في أول مباراة تحت قيادة مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو.

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