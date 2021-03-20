كافاني يُحدد وجهته المقبلة بعد مغادرة مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني، بدأ أولى الخطوات للرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفترة المقبلة.

وكشفت آخر المستجدات الصحفية أن بوكا جونيورز الأرجنتيني مهتم بضم كافاني بعد مغادرته لليونايتد نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده ينتهي في صيف العام الحالي.

وقالت صحيفة Infobae الأرجنتينية: إن كافاني بدأ التواصل مع إدارة بوكا جونيورز للانضمام للفريق الأرجنتيني بدءًا من الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد ضم كافاني بدون أي مقابل مالي:

وكان كافاني انضم لـ اليونايتد في صيف 2020 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة انتقال حر.

وفي وقت سابق، نجح الشياطين الحمر، بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، في العبور لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز بقمة ميلان ومانشستر يونايتد التي أُقيمت مساء أول أمس الخميس في إياب دور ثمن النهائي لليورباليج.

موعد مباراة اليونايتد ضد غرناطة:

وسيواجه اليونايتد، فريق غرناطة الإسباني في مباراتي دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، حيث تُقام المباراة الأولى يوم الخميس 8 إبريل المقبل في إسبانيا، أما المواجهة الثانية فيحتضنها ملعب أولد ترافورد معقل فريق اليونايتد.

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