كشف مثير عن الكائن الأسطوري البيغ فوت !

المواطن - متابعة

قال الباحث والكاتب كونور فلين إنه عثر على أحفورة عملاقة لجزء من عظم إبهام قد تمثل دليلًا على وجود الكائن الأسطوري بيغ فوت، مضيفًا أنه عثر على بقايا متحجرة له في أحد الجداول المائية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وعرض الباحث الأمريكي على حسابه عبر إنستغرام عظمة كبيرة، قائلًا إنها من المستحيل أن تكون لإنسان، وفي الوقت ذاته أكد أن المنطقة التي عثر فيها على الأحفورة لم يقطنها سوى البشر.

وأوضح كونور أن العظمة ثقيلة وكبيرة جدًا، وبأنها أكبر بمرتين من عظم الإبهام الخاص بالبشر، حسبما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

آراء متباينة

وأثار نشر كونور للفيديو آراء متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر فريق الكشف عن العظمة دليلًا على وجود الكائن البيغ فوت، بينما اقترح آخرون إخضاعها للفحص من جانب خبراء وعلماء متخصصين.

ما هو الكائن الأسطوري البيغ فوت ؟

ويُقال إن البيغ فوت العملاق يتواجد في الغابات بأمريكا الشمالية، حيث تحدث كثيرون عن مشاهدته، رغم غياب الصور والفيديوهات الموثقة التي تحسم مسألة وجوده.

وقد وصفه من رآه بأنه كائن شبه بشري كبير ومشعر ويمشي على قدمين، ولا يعترف العلماء بوجوده ويعتبرونه مزيجًا من التراث الشعبي والخدع المتقنة، وذلك لعدم وجود أدلة مادية أو أعداد كبيرة من المخلوق والضرورية للحفاظ على النوع. وقد عرضت حكومة ولاية أوكلاهوما الأمريكية مكافأة مالية قدرها نحو مليونَي دولار لمن يعثر على البيغ فوت أو يقدم دليلًا علميًا حقيقيًا على وجوده.

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