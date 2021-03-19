المواطن- متابعة

قال وزير المواصلات الكندي، عمر الغبرا، إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدًا على أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن التقرير الإيراني لن يكون مكتملًا.

وكانت إيران نشرت تقريرًا نهائيًا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير من العام الماضي، يرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات المسلحة.

وعلى ذلك، علق الوزير الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا قائلًا إن إيران لم تجب على العديد من الأسئلة بخصوص الطائرة الأوكرانية.

تقرير غير مكتمل

وكانت الحكومة الكندية قد اعتبرت أن تقرير إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية، لا يبذل أي محاولة للإجابة على أسئلة حاسمة حول ما حدث بالفعل، وأنه غير مكتمل، مؤكدة على أنه لم يستند إلى حقائق أو أدلة أو شهود.

وفي المقابل، أعلنت كندا أنها ستكشف قريبًا عن نتائج تحقيقاتها الخاص بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

أُسر الضحايا تشكك في التقرير

وكانت أُسَرُ ضحايا الطائرة الأوكرانية شككت في صحةِ التقرير الصادر بشأن أسباب تحطم الطائرة، كما رفضوا التقرير، معتبرين إياه منافيًا للمنطق.

أوكرانيا: إيران تخفي الحقيقة

ومن جهته، أكد وزير خارجية أوكرانيا أن بلاده لن تسمح لإيران بإخفاءِ الحقيقة حول إسقاط الطائرة، وذلك تعليقًا على نتائج التقرير الإيراني الأخير الذي خلص إلى أن كارثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية تعود إلى خطأ من مشغل للدفاعات الجوية.

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