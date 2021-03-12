كل ما تود معرفته عن مباريات مجموعة السعودية بالتصفيات

المواطن - مروة نبيل

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تستضيف السعودية رسميًا منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة على استضافة السعودية لمجموعة المنتخب الأول لاستكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباريات مجموعة السعودية

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الرياض مباريات مجموعة السعودية والتي تضم أوزبكستان، سنغافورة، اليمن وفلسطين خلال الفترة من 31 مايو وحتى يوم 15 يونيو، والتي ستُقام بنظام التجمع.

وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”، مواعيد مباريات مجموعة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية، حيث سيلعب الأخضر مع فلسطين، يوم 30 مارس، عند الساعة 8:30 مساء على ملعب مرسول بارك.

وستُقام المباريات المتبقية بنظام التجمع كالتالي؛ المنتخب الوطني مع اليمن، فلسطين ضد سنغافورة، أوزبكستان وسنغافورة، اليمن أمام أوزبكستان، سنغافورة ضد الأخضر، المنتخب السعودي مع نظيره الأوزبكي، ومنتخب فلسطين واليمن.

ترتيب مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية

وجاء ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات الآسيوية المشتركة كالتالي؛ أوزبكستان في الصدارة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ولكنه خاض مباراة أقل.

ويتواجد منتخب سنغافورة الأول لكرة القدم في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم اليمن بـ5 نقاط، ويتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب برصيد 4 نقاط.

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