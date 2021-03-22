كومان يرسم البسمة على وجه Barcelona

المواطن - محمد سمعه

نجح الهولندي رونالد كومان مدرب Barcelona الإسباني في رسم البسمة على الفريق ولاعبيه وجماهيره، وذلك بعد سلسلة من العثرات الأخيرة التي تأثر بها الفريق، نتيجة أزمات إدارية في عهد رئيس النادي السابق جوزيب بارتوميو.

وكان برشلونة نجح في الفوز على فريق ريال سوسيداد أمس الأحد بالجولة الـ28 من الدوري الإسباني بنتيجة سداسية مقابل هدف، ليدخل البارشا في الصراع على لقب الدوري الإسباني مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

Barcelona لم يذق طعم الهزيمة في الليجا خلال 16 مباراة

ونجح البارشا منذ قدوم كومان في تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل فقط في 3 لقاءات بـ الدوري الإسباني، حيث لم يعرف البارشا طعم الهزيمة في مباريات الليجا خلال 16 مباراة متتالية.

وتولى رونالد كومان تدريب Barcelona خلفًا للمدرب الإسباني كيكي سيتين، الذي تمت إقالته من تدريب البارشا، وذلك بعد الخسارة من بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.

رقم قياسي لـ ميسي

وفي سياق آخر، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية مع البارشا، وذلك بعد مشاركته في مباراة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن ميسي من إحراز 700 هدف مع برشلونة، سواء في مباريات رسمية أو ودية، وذلك بعد إحرازه لهدفين في شباك ريال سوسيداد مما أعطى له الفرصة، لتحقيق هذا الرقم الخرافي.

جدير بالذكر أن Barcelona كان ودع بطولة دوري الأبطال بالموسم الحالي، وذلك بعد الإقصاء على يد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من دور ثمن النهائي.

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