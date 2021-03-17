لأول مرة.. موديرنا تعلن بدء تجارب اختبار لقاح كورونا على الأطفال

المواطن - الرياض

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أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها بدأت إعطاء جرعات من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عامًا.

وأوضحت الشركة أنها ستقيّم فاعلية جرعتين من اللقاح بفاصل زمني 28 يومًا، مبينة أن اللقاح سيجري اختباره على 3750 طفلًا في أمريكا وكندا، لتكون بذلك أول شركة تجرب لقاحاتها على الأطفال.

تقييم السلامة والمناعة

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: “ستساعدنا دراسة الأطفال هذه في تقييم السلامة والمناعة المحتملتين للقاح فيروس كورونا الخاص بنا في هذه الفئة العمرية”

وقالت الشركة إنها بدأت في اختبار لقاحات فيروس كورونا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق.

اختبارات على الرضع والأطفال

كما قالت شركة جونسون أند جونسون إنها ستختبر لقاحها على الرضع والأطفال، لكنها لم تصدر جدولًا زمنيًا بعد للقيام بذلك.

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